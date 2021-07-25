Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    БЛАГОДАРЮ!Книга Урантии. Д...
  • Irina Karamysheva (Карамышева)
    Хорошо бы иметь всем правителям стран побольше энергии Света,Любви и Мира! Благодарю,Крайон, за прекрасную информацию.Крайон. Я выбираю...
  • Irina Karamysheva (Карамышева)
    ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Мы слишком много думаем о том, как найти нужного человека, и недостаточно – о том, как ...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 ав...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 июля 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 июля 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать пятое июля две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1158 =Амбиции — это совершенно необходимые эмоции в нашей Жизни, они помогают нам осуществлять задуманное =Влечение ума рождает уважение, влечение Души рождает дружбу, влечение тела рождает желание, а всё это вместе и есть Любовь = Всё можно пережить в этой Жизни, пока есть для чего жить, кого любить, о ком заботиться и кому верить  =Главное, не изменяйтесь ни для кого, если вы не хотите.

Вернуться к статье
53
Обсудить
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю !🙏
Ольга
Благодарю !🙏
Ольга
Благодарю !🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
Понравилась фраза: "Влечение ума рождает уважение, влечение Души рождает дружбу, влечение тела рождает желание, а всё это вместе и есть Любовь ." БЛАГОДАРЮ!

Картина дня

наверх
,,