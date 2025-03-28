Складная квартира и деревянная хижина: как выглядят самые странные дома звезд

Порой в погоне за оригинальностью селебрити выбирают очень необычные варианты для жилья. Когда идет речь о самых странных на вид домах и квартирах звезд, сразу приходит на ум особняк-звездолет, который миллиардер Владислав Доронин много лет назад хотел подарить Наоми Кэмпбелл.