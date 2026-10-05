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Новости для Фанов

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Как Джордж Харрисон переиграл систему и сохранил права на свои песни

Как Джордж Харрисон переиграл систему и сохранил права на свои песни

Музыкальная индустрия — это не только про творчество, вдохновение и аплодисменты. За красивой обложкой почти всегда скрывается жестокая борьба за контроль, деньги и юридические тонкости, о которых сами артисты порой узнают слишком поздно.

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