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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Решение Дэна Херли по поводу работы в «Лейкерс» будет зависеть от степени контроля, который ему готовы предоставить (Сэм Амико)

Неназванный генеральный менеджер НБА прокомментировал возможность положительного исхода переговоров: «Если «Лейкерс» смогут предоставить ему некоторую степень контроля над составом и баскетбольными процессами команды, думаю, он примет предложение.

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