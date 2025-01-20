Mash: Лагутенко в своем райдере просит оградить его от табачного запаха

Осудивший спецоперацию и покинувший Россию певец и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в своем райдере требует заказчиков исключить любой запах табака, а также предоставить некурящего водителя, потому что артист несколько раз бросал курить.
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