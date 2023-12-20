Больше не ВСЕГЕИ. Институт объяснил исчезновение аббревиатуры «омоложением международной повестки»

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского, более известный как ВСЕГЕИ и расположенный в Санкт-Петербурге, намедни сменил "шапку" своего сайта: из неё убрали прежний логотип с аббревиатурой, которой этот НИИ называли в течение многих десятилетий.