Второй на Востоке на фоне кризиса топов: сможет ли «Нефтехимик» удержать темп

Почти полтора месяца сезона в КХЛ позади. За это время команда из Нижнекамска успела прочно закрепиться вверху таблицы, оставив позади сильнейших топов Востока.
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