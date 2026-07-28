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Царьград

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Дугин рассказал, как победить в СВО. Логика простая. Всё начинается с "духа Анкориджа"

Дугин рассказал, как победить в СВО. Логика простая. Всё начинается с "духа Анкориджа"

Русский философ Александр Дугин предложил собственную формулу победы в СВО. По его мнению, одних успехов на фронте недостаточно: сначала необходимо устранить причины, которые, как он считает, питают нынешний конфликт.

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