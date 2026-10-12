Продажи антидепрессантов на Кубани выросли на 51% до 674 млн рублей

В Краснодарском крае за январь—июль 2026 года продажи антидепрессантов достигли 674,1 млн рублей, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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