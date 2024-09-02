Путин пообещал Монголии дешевый газ и топливо

Россия обсуждает с Монголией новые условия поставок углеводородов и ГСМ.Накануне своего визита в Улан-Батор в письменном интервью монгольской газете "Оноодор" Владимир Путин анонсировал будущий прорыв в вопросе поставок в Монголию газа, топлива и ГСМ по льготной стоимости.