Добровольцы на Сахалине осваивают стрельбу из 30-мм автоматического гранатомёта АГС-17

В ходе занятий по боевой подготовке добровольцы отрабатывают нормативы по занятию и маскировке огневых позиций, а так же приведения гранатомёта в боевое положение.
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