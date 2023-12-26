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Посол Белоруссии Крутой сообщил о росте экспорта в Россию в этом году на 31%

Посол Белоруссии Крутой сообщил о росте экспорта в Россию в этом году на 31%

Физический экспорт белорусских товаров в Российскую Федерацию в нынешнем году увеличился на 31%. Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой, передает агентство "БелТА" "В целом рост физических поставок в Россию в этом году составляет 31%.

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