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18 декабря: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

18 декабря: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

18 декабря – 352 день года, до Нового года осталось 13 дней. Какие праздники отмечают в этот день, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы 18 декабря? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.

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