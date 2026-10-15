Работники из Индии – «не временные рабочие единицы на рынке труда Татарстана, а люди с гарантиями безопасности труда и достойной оплатой».
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