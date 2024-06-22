Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Eduard
    Они не понимают,чт оркестр НАТО это не обороеа,а война? Почему люди такие тупые?Кто србирается еа Швейцарию напасть В...В Швейцарии назва...
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Перевела $50 ВСУ теперь ждет приговора и чуть не плачет. На Урале начался громкий процесс по делу о госизмене жительницы Лос-Анджелеса

Перевела $50 ВСУ теперь ждет приговора и чуть не плачет. На Урале начался громкий процесс по делу о госизмене жительницы Лос-Анджелеса

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Комментарии
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Авас Анекак
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11 час.
ВераВерная
Закончить исторический факультет, но работать согласиться косметичкой, лишь бы в США, уже предательство. Так Родина противна? Наплевать на родителей? Гнилая эта девица изначально. И момент для поддержки 404 как символично выбрала- 24 февраля 2022 года. Всем сердцем прям поддержала, от души. Пусть судят. 25 лет не дадут, конечно, а минимум 12-получите и распишитесь!
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10 час.
LD
Leon Dan
Девка дура. Но у наших людей уже сколько злобы. Конечно не соответствует. Кто-то хочет сделать показательный процесс. И не удивлюсь, если её с ОМОНом ловили.
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1 час.

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