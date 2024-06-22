Перевела $50 ВСУ теперь ждет приговора и чуть не плачет. На Урале начался громкий процесс по делу о госизмене жительницы Лос-Анджелеса

ВераВерная

Закончить исторический факультет, но работать согласиться косметичкой, лишь бы в США, уже предательство. Так Родина противна? Наплевать на родителей? Гнилая эта девица изначально. И момент для поддержки 404 как символично выбрала- 24 февраля 2022 года. Всем сердцем прям поддержала, от души. Пусть судят. 25 лет не дадут, конечно, а минимум 12-получите и распишитесь!