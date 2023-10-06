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ВФУ выпустили более сотни снарядов по ДНР за сутки

ВФУ выпустили более сотни снарядов по ДНР за сутки

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки выпустили 106 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли трое мирных жителей и еще девять получили ранения.

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