ВФУ выпустили более сотни снарядов по ДНР за сутки

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки выпустили 106 снарядов по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли трое мирных жителей и еще девять получили ранения.
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