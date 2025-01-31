Скопление душ в космосе: как научные гипотезы вызывают смятение в умах верующих Юлия ЧелкановаВ недавнем исследовании ученые из школы Пратта в США заявили о том, что в одной из космических зон обнаружено скопление энергии душ людей, которые покинули этот мир.
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