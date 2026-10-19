“President Donald Trump defended his decision to ease pressure on Russia and accused Ukrainian President Volodymyr Zelensky of prolonging the war Sunday, hurling blame across the Atlantic even as members of his own party criticized Trump’s approach to Moscow,” the Washington Post reports.
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