Запущен ХОРОВОД Мобайл для поддержки инклюзивных проектов

АНО «Обнимаю сердцем», развивающая экосистему естественной инклюзии, запустила брендированную мобильную связь ХОРОВОД Мобайл на базе платформы Smart MVNO («умный» виртуальный мобильный оператор) от Билайна.
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