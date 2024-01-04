Пашинян выразил соболезнования Ирану и разозлил армян: “До сих пор молчание”

Премьер-министр и президент республики направили слова соболезнования после теракта в Кермане, однако армяне кое о чём напомнилиНикол Пашинян и Ваагн Хачатурян выразили свои соболезнования Ирану в связи со страшным терактом в Кермане, унёсшим множество жизней.
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