В нью-йоркской прессе конца XIX века ее называли «матерью» Мандельбаум, представляя как покровительницу обширного криминального мира города, состоящего из многочисленных мошенников, грабителей, карманных и магазинных воров, которыми в то время кишели улицы города, особенно его рабочие окраины.