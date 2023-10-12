Делегация ведущих СМИ Евразии посетила пров. Шэньси

12 октября, «Жэньминь жибао» онлайн -- В преддверии 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» в провинцию Шэньси на северо-западе Китая прибыла делегация из 21 представителя ведущих СМИ 10 стран – Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, где посетила Музейный комплекс гробницы императора Циньшихуана и дворцовый комплекс Хуацингун.