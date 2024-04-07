Эксперт рассказал об особенностях инвестиций в ценные бумаги

Любой инвестор, приходящий на фондовый рынок, должен иметь определенный базовый уровень знаний, отметил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых.
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