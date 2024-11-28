Россию заполонят пришельцы, а из Америки явится Антихрист: что еще предсказывали старица Пелагея Рязанская и монах Стефан Карульский, и уже сбывается Ольга БезродняяВ истории России существует множество предсказаний, которые пророчили судьбу страны, и среди них выдаются предсказания старицы Пелагеи Рязанской и монаха Стефана Карульского.
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