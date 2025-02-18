Дмитриев сообщил об обсуждении с США воссоединения в ряде экономических сфер

Представители России и США обсуждают воссоединение в ряде экономических сфер. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который участвует в российско-американских переговорах в Эр-Рияде.