Дмитриев сообщил об обсуждении с США воссоединения в ряде экономических сфер

Представители России и США обсуждают воссоединение в ряде экономических сфер. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который участвует в российско-американских переговорах в Эр-Рияде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии