Выручка Capcom за первое полугодие выросла на 52% и приблизилась к отметке $500 млн...

Выручка Capcom за первое полугодие выросла на 52% и приблизилась к отметке $500 млнКомпания Capcom опубликовала финансовый отчет за шестой месяц, закончившийся 30 сентября, и продемонстрировала продолжающийся рост доходов и прибыли.