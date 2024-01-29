Разгром базы США в Иордании: жертвы и десятки раненых. Байден грозит возмездием

Штаты давно не знали таких ударов по своим базам, как последний – в Иордании.Пентагон, скрипя зубами, признал, что удар по американской базе в Иордании стал весьма результативным для атаковавших её повстанцев.
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