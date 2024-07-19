Генсек НАТО предостерег ЕС от самосбывающихся пророчеств при избрании Трампа

Global Look Press/Xander Heinl, via www.imago-imag/www.imago-images.de Покидающий свой пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу не попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" о распаде альянса, если на выборах в США победит Дональд Трамп.