Генсек НАТО предостерег ЕС от самосбывающихся пророчеств при избрании Трампа

Global Look Press/Xander Heinl, via www.imago-imag/www.imago-images.de Покидающий свой пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Европу не попадать в ловушку "самосбывающихся пророчеств" о распаде альянса, если на выборах в США победит Дональд Трамп.
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