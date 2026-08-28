Журнал «Фокус внимания» приглашает рестораторов и кулинаров в новую рубрику «Street Food без границ», посвященную кухне разных городов и регионов России, а также других стран.
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Журнал «Фокус внимания» приглашает рестораторов и кулинаров в новую рубрику «Street Food без границ», посвященную кухне разных городов и регионов России, а также других стран.
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