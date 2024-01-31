В Бельцах открылся Центр деловой информации и консультирования ODA. Его целью является развитие человеческого капитала путем продвижения навыков и предпринимательской культуры, предоставления информационных и консультационных услуг для бизнес-среды относительно программ грантов, доступных для малых и средних предприятий (МСП), отмечает Noi.