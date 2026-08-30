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Царьград

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Авария оставила дома Кургана без холодной воды: работают бригады

Авария оставила дома Кургана без холодной воды: работают бригады

В Кургане авария на водопроводных сетях в 11-м микрорайоне оставила без холодной воды ряд домов и теплопункты в 6-м и 11-м микрорайонах.

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