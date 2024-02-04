Музыкальное пиратство снова активизировалось, особенно через YouTube - Wired

https://mmgp.com/threads/muzykalnoe-piratstvo-snova-aktivizi. Количество посещений пиратских музыкальных сайтов в прошлом году возросло более чем на 13% по сравнению с годом ранее, достигнув отметки в более чем 17 млрд визитов.
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