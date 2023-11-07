Губернатор Развожаев: обломки БПЛА рухнули на частный дом в селе Андреевка

Военные сбили 17 украинских беспилотников. Обломки рухнули на частный дом в селе Андреевка и во дворе хозяйства в селе Орловка Нахимовского района города Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии