Депутату Заксобрания угрожают физической расправой

Депутату Заксобрания угрожали убийством и физической расправой. Депутат Заксобрания Новосибирской области, заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Яков Новоселов сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте», что ему пригрозили физической расправой.