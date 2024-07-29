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Правительство Японии призвало отказаться от поездок в РФ на фоне визита депутата

Правительство Японии призвало отказаться от поездок в РФ на фоне визита депутата

Японский депутат Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, несмотря на это, японцам по-прежнему рекомендовали не ездить в эту страну из-за «высокого уровня опасности», заявил на пресс-конференции генсек кабмина Есимаса Хаяси.

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