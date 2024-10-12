Христиане в индийском Манипуре недовольны отключением воды и электроэнергии

Решение правительства индийского штата Манипур прекратить подачу электроэнергии, воды и выплаты социальных пособий «незарегистрированным» деревням в этом раздираемом межэтническими и межконфессиональными конфликтами северо-восточном штате вызывало резкую критику со стороны местных христианских общин.
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