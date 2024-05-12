В Крыму высказались об обстреле Белгорода

Владимир Константинов назвал подонками обстрелявших Белгород украинских военных Глава крымского парламента Владимир Константинов высказался об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода, в результате которого в городе обрушился подъезд жилого дома.
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