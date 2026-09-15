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Тротуары, деревья и спорткомплекс: как преображаются округа депутатов Кудеева и Коренева в Иркутске

Тротуары, деревья и спорткомплекс: как преображаются округа депутатов Кудеева и Коренева в Иркутске

ИРКУТСК, 15 сентября, ФедералПресс. В избирательных округах № 9 и № 21, закрепленных за депутатами Думы Иркутска Павлом Кудеевым и Юрием Кореневым, активно ведутся работы по благоустройству.

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