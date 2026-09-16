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Царьград

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Алексей Миллер объявил о новом контракте на сумму 2 млрд долларов

Алексей Миллер объявил о новом контракте на сумму 2 млрд долларов

Приготовление быстрого сладкого тоста: нанесите арахисовую пасту на хлеб и добавьте ломтики банана. Этот удобный и питательный перекус не только легко взять с собой, но и сочетает в себе хлеб, ореховую пасту и фрукты для сытности.

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