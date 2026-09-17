Спаллетти про 5:0 с НЕК: «Это не легкая прогулка, а результат правильной интерпретации игры с самого начала. Игроки превратили сомнения в правильные решения»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги матча с НЕК (5:0) в Лиге Европы. «Я очень доволен, потому что игроки вышли на поле с ясной головой, превратили сомнения в решения, которые нужно принимать, и выбрали правильно.