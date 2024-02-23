Зеленский признал, что мир не готов к уходу Путина и поражению России в СВО

Президент Украины утверждает, что Киев готовит новое контрнаступление.Мир не готов к тому, что президент России Владимир Путин потеряет свою власть, а сама Россия потерпит поражение в конфликте с Украиной.
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