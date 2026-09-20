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Технический комитет судей Ла Лиги признал, что Ли Кан Ин должен был быть удален в игре «Атлетико» с «Реалом»

Технический комитет судей Ла Лиги признал, что Ли Кан Ин должен был быть удален в игре «Атлетико» с «Реалом»

Технический комитет судей (CTA) Ла Лиги признал, что форвард «Атлетико» Ли Кан Ин должен был быть удален за фол на полузащитнике «Реала» Федерико Вальверде в матче 7-го тура Ла Лиги между командами, об этом сообщает As.

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