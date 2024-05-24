В Петрозаводске установили стелу ко дню пропавших детей

25 мая – Международный день пропавших детей. Цель – привлечь внимание людей к проблеме пропажи детей и к поддержке семей, столкнувшихся с такой ситуацией, возможно, закончившейся трагедией или не закончившейся вовсе.
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