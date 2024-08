Ролевая стратегия Band of Crusaders отправит игроков в «мир The Witcher без ведьмаков» — геймплейный трейлер и подробностиРазработчики из независимой польской студии Virtual Alchemy представили свою дебютную игру — ролевую стратегию в жанре тёмного фэнтези Band of Crusaders.