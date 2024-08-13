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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ролевая стратегия Band of Crusaders отправит игроков в «мир The Witcher без ведьмаков» — ...

Ролевая стратегия Band of Crusaders отправит игроков в «мир The Witcher без ведьмаков» — ...

Ролевая стратегия Band of Crusaders отправит игроков в «мир The Witcher без ведьмаков» — геймплейный трейлер и подробностиРазработчики из независимой польской студии Virtual Alchemy представили свою дебютную игру — ролевую стратегию в жанре тёмного фэнтези Band of Crusaders.

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