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Мэттью Ткачак об уходе Бобровского из «Флориды»: «Бобби был нашей опорой, я буду скучать. Без него мы бы не выиграли Кубки Стэнли. Он принес нам много побед, когда мы на них не наиграли»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак высказался об переходе вратаря Сергея Бобровского в «Торонто».  37-летний голкипер, отыгравший 7 сезонов за «Пантерс» и дважды выигравший Кубок Стэнли в составе команды, подписал контракт с «Лифс» на 3 года и 21 миллион долларов в статусе свободного агента.

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