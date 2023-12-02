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Жанмонно о спринте: «На последнем круге было очень тяжело. Казалось, меня ждет подиум или попадание в цветы, но не победа»

Это первая победа французской биатлонистки на Кубке мира.  «После стрельбы стоя я была расстроена, так как думала, что не смогу поддерживать темп.

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