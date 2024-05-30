Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 интересных вещей, которые мы узнали только благодаря другим любопытным людям

15 интересных вещей, которые мы узнали только благодаря другим любопытным людям

Может вам кажется, что ваша жизнь скучна и однообразна, но ведь для того и есть интернет, чтобы ее разнообразить! Просто нужно знать места онлайн, где это можно сделать - например, в нашей постоянной рубрике "Что это за штука".

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