В российском селе обрушились балконы жилого дома

СК: в селе Ярище Орловской области обрушились шесть балконов В ночное время 11 января 2025 года в орловском селе Ярище обрушилось шесть балконов трехэтажного дома, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в официальном Telegram-канале.
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