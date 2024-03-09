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Спички - не игрушка

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Что на самом деле сказал Джон Миршаймер

Что на самом деле сказал Джон Миршаймер

Российская армия возьмет под контроль еще больше территорий, перед тем как Запад потребует от Украины мирные переговоры, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

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