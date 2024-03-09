Что на самом деле сказал Джон Миршаймер

Российская армия возьмет под контроль еще больше территорий, перед тем как Запад потребует от Украины мирные переговоры, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
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