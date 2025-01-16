Льготы и выплаты для инвалидов 2 группы в 2025 году

Лица с ограниченными возможностями здоровья представляют собой уязвимую категорию населения. Их физические ограничения нередко мешают полноценному выполнению трудовых обязанностей, а в некоторых случаях они не могут трудиться вообще.
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